Sanremo 2023 | la classifica della terza serata

Il giallo della canotta

Io sono Paola, sono una donna, sono italiana. E sono alta. No, non lo ha detto ma a un certo punto lo avrà pur pensato visto che tutta la sua presenza sul palco della terza serata si sarebbe potuta ...le pagelle ai look della terza serata: Shari Oops!... I Did It Again (6), Anna Oxa sul palco per caso, voto 3. A Gassman, Mengoni e Elodie il premio hot...

Sanremo 2023, terza serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara - la Repubblica la Repubblica

Sanremo 2023, Egonu: "Siamo tutti uguali oltre le apparenze". Mengoni resta in testa Sky Tg24

La scaletta e le canzoni della terza serata di Sanremo 2023 – giovedì 9 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, la conferenza stampa. Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la diretta della terza serata. Paola Egonu: “Accusata di non avere rispetto per il mio… Il Fatto Quotidiano

Nella "top 5" ci sono anche Ultimo, Mr. Rain, Lazza e Tananai. Sale Rosa Chemical, scendono Giorgia e Paola & Chiara ...