Sanremo 2023 | il televoto sconvolge la classifica generale | ecco chi è il primo per il pubblico

Nonostante sia arrivato ultimo al Festival didello scorso anno, Tananai è stato sicuramente una delle maggiori sorprese. Quest'anno è tornato in gara con 'Tango', un brano decisamente diverso da 'Sesso occasionale' con cui il cantante ha ...'Non e' mai facile fare entrare la politica in una manifestazione come, poi c'entra sempre.... Io avrei preferito che Zelensky ci fosse, credo che la lettera alla fine sia stata comunque... ...

Sanremo 2023: ospiti, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

Sanremo, da Mengoni a Ultimo: nuove rivelazioni sulla classifica. Chi ha vinto per televoto e demoscopica Virgilio Notizie

Sanremo 2023, Paola Egonu: "Nelle diversità la nostra unicità" TGCOM

Sanremo 2023, dal medley dei Maneskin al monologo di Egonu: la terza serata in 5 momenti Repubblica TV

Non è possibile continuare così. Non si può domandare attenzione al pubblico per tutte quelle ore, negli anni scorsi paragonavo Sanremo a cose come Non si uccidono così anche i cavalli, ...La vicenda di Zelensky è chiara a tutti. Avete visto l’intervista di Bruno Vespa che ha parlato con il presidente chiedendo se avesse il desiderio di andare a Sanremo, lui ha detto di sì. L’idea era ...