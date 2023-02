Sanremo 2023 | il pre-Festival di Mara Venier | “Sono al secondo spritz | sono accaldata…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Ioal”. Cosìsi è mostrata sui social poco prima dell’inizio della terza serata deldi. La conduttrice di Domenica In, che domenica condurrà una puntata speciale proprio da, ha passato i momenti del pre-in compagnia dell’amico Alberto Matano, presentatore de La vita in diretta. Sorridente come al solito, “zia”, ha poi mostrato le altre persone sedute al tavolo con lei, elencando le rispettive bevute. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.