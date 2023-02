Sanremo 2023 | il monologo di Paola Egonu | “Se mi fanno domande sul razzismo rispondo ‘siamo tutti uguali | oltre le apparenze' ” E cita Vasco Rossi | “Ognuno col suo viaggio | ognuno diverso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Questa sera non sono qui a dare lezioni di vita, cerco di ricavare da ogni giorno un insegnamento e così è stato anche nelle ultime settimane”. Inizia così ildi. È emozionata, e fa emozionare. “Spesso in passato sono stata definita ermetica così ho provato a raccontarmi di più. Questo non ha evitato che alcune frasi venissero estrapolate dal contesto con titoli usati per far rumore. Ogni pensiero quando si trasforma in parola non è più sotto il controllo di chi l’ha pronunciata”. La pallavolista continua: “Io sono la prima di 3 fratelli e devo tutto ai miei genitori, mi hanno fatto vivere un’infanzia felice e mi hanno insegnato che se vuoi qualcosa devi guadagnartela. Mi hanno aiutata a trovare il mio percorso Le vostre carezze mi sono mancate ma so che questa è la mia strada”. In una recente intervista ...