Sanremo 2023 | il monologo di Paola Egonu | «Mi hanno accusata di vittimismo solo perché ho mostrato le mie debolezze» – Il video

(Di venerdì 10 febbraio 2023) «Spero di trasmettere amore ed empatia. Cerco di ricavare da ogni giorno un insegnamento e così sono stati questi giorni prima del Festival». Nella terza serata della 73esima edizione del Festival di, la co-conduttriceinizia il suoseduta sugli scalini, pronta ad aprire il suo cuore al pubblico. «Sono la prima di tre fratelli, devo tutto ai miei genitori che mipermesso di vivere un’infanzia felice, sogno di diventare madre e sono certa che nessun genitore sia felice che propria figlia viva lontana dal suo amore e dal suo sguardo», dice l’atleta ringraziando i genitori per averle permesso di inseguire il suo sogno lontano da casa. «mi sento diversa?vivo questa cosa come se fosse una colpa?ogni ...

Il primo affermava di "non vedere il Festival" e il secondo replicava che "da quattro anni Salvini se la prende con: basta non guardarlo". Dallo Abbonati per leggere anche <: Scaletta - Classifica Cantanti - Pagelle - Testi - Ascolti Stasera: Paola Egonu , i Maneskin con Tom Morello Fedez: il freestyle contro Bignami - la politica Fantasanremo: Lda è il re ...

Sanremo 2023, terza serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara - la Repubblica la Repubblica

La scaletta e le canzoni della terza serata di Sanremo 2023 – giovedì 9 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Lite tra Anna Oxa e Madame dietro le quinte di Sanremo 2023: il gossip infiamma Twitter, ma la Rai smentisce La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la conferenza stampa. Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Paola Egonu: "Amo l'Italia, vesto l'azzurro con orgoglio e non sono una perdente" La Gazzetta dello Sport

SANREMO (ITALPRESS) - Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi hanno svelato al pubblico le due proposte finaliste del concorso di idee "La scuola per le ...Nel delirio nazional-popolare rappresentato dal Festival di Sanremo la notizia più significativa di questi giorni è di certo sfuggita: Francia e Germania si apprestano a definire con gli Stati Uniti ...