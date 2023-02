Sanremo 2023 | il monologo di Paola Egonu al Festival

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 febbraio 2023)– Per parlare di lei basta il curriculum: 2 volte Campionessa d’Italia, ha alzato 5 volte la Coppa Italia, 2 la Supercoppa e vanta anche 2 Champions League. Questo è il palmares della campionessa di pallavolo, accolta da grandi applausi, dopo la chiamata di Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston.nella conferenza stampa di qualche ora prima non ha avuto paura di dire ciò che pensa riguarda la situazione razzismo in Italia (leggi qui). E’ anche per questo che la grande pallavolista si è lasciato andare ad un profondo