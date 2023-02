Sanremo 2023 | il monologo di Egonu | “Siamo tutti uguali”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – “I miei genitori mi hanno insegnato a trovare la mia strada. Grazie che per amore verso di me, avete rinunciato a me che sono andata via a soli 13 anni”. Sono le parole della campionessa di pallavolo Paolanelsul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di. “Da bambina ero fissata con i perché. Perché mi chiedono se sono italiana? Perché mi sento diversa? Col tempo ho capito che questa mia diversità è la mia forza. Prendete dei bicchieri di vari colori e metteteci dentro l’acqua, la gente prenderà quello trasparente ma l’acqua è uguale dappertutto” dice sottolineando come “oltre le apparenze”. “Vengo anche criticata. Alcune sono costruttive, altre dei macigni. Sta a noi dare il giusto peso. Amo ...

Nella terza serata della 73esima edizione del Festival di, la co - conduttrice Paola Egonu inizia il suo monologo seduta sugli scalini, pronta ad aprire il suo cuore al pubblico. "Sono la ...Cosi come NON è perdente chi a scuola prende il voto più basso e non è perdente chi non riesce a realizzare il proprio sogno al primo colpo E poi, visto che siamo a, non è perdente nemmeno ...

La presenza nel pubblico di Sergio Mattarella alla prima serata del Festival di Sanremo ha generato qualche discussione. Anche se forse grazie all’inquilino del Quirinale è arrivato il record di share ...(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2023 "Credo che Giorgia Meloni sia una donna molto intelligente, se avesse previsto di essere al Festival lo avrebbe veicolato al cerimoniale Rai", le parole di Cole ...