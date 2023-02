Sanremo 2023 | il monologo di Alessandro Siani | come diventeremo nel 3000? VIDEO

(Di venerdì 10 febbraio 2023)al Festival disegue l’esempio di Chiara Ferragni e Angelo Duro, tra gli altri, con un lungo. L’attore e comico napoletano lo fa a modo suo senza nessun tipo di provocazione, ma comunque criticando la società moderna. Dal palcoscenico del Teatro Ariston l’attore e regista inizia così: “Noi usiamo troppo il telefono, anche quando andiamo al ristorante facciamo la foto. Invece di mangiare, la prima cosa che fai è fotografare il piatto. Una sogliola mi chiese “mi puoi fare un’altra fotografia, sono venuta con gli occhi chiusi”. Con il telefono vediamo i film, è bello vedere il film al cinema, anche a casa vedere un film è complicato. A casa la persona che ami si allontana per andare in bagno, è difficile scegliere la piattaforma, poi le categorie, poi i film, i film ...

Bocciatissimi i bisillabi provenienti daGiovani, tutti depositati al fondo della bottiglia;... come se i boomer alle redini avessero davvero scoperto l'esistenza di un network nel, a ...Nella serata con tutte le 28 canzoni in gara una sola certezza: il vincitore disarà Marco Mengoni . Lo dicono anche il televoto e la giuria demoscopia.

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

Sanremo 2023, il meglio e il peggio della terza serata: dalla classe di Grignani alla fake news della lite di… La Stampa

Paola Egonu e i vestiti della sua serata a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la conferenza stampa. Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Chi scrive non è un tecnico della musica nè un diplomato al conservatorio. In pratica: una capra. Ma essendo Sanremo nazionalpopolare, tali saranno anche i giudizi sulle canzoni. Mi piace: voto alto.Sanremo - "L'ipotesi di Sanremo senza Rai apre paradossalmente anche ad altre prospettive. Come si è visto in questi anni quello che conta al Festival sono i contenuti, ovvero la musica attuale e le ...