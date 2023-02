Sanremo 2023 | i giudizi di Adriano Celentano | “Ecco chi è la grande novità di quest’anno” Poi su Blanco | “Capisco il dramma di non sentirsi in cuffia | ma i fiori…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Bravo Amedeo! Anche stavolta hai lasciato il segno. Dopo la gigantesca partenza a RAZZO col bellissimo discorso di Benigni sull’affascinante ‘SORELLA’ del simpatico Mattarella. Finalmente, non era mai successo ma solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di”. Cosìinizia il suo commento, postato su Instagram, sul Festival. La “sorella” di Mattarella sta per la Costutizione: Roberto Benigni, lo ricordiamo, ne ha letto l’art.21 in occasione del 75esimo anniversario dall’entrata in vigore e proprio durante la prima serata della kermesse Un complimento va anche al super trio che mercoledì 8 febbraio ha incantato l’Ariston: “Per non parlare poi di quello che resterà l’ATTIMO più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata dai tre Magnifici Morandi, ...