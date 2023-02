Sanremo 2023 | gli ascolti della terza serata | piccolo calo di share al 57 | 6% | ma resta comunque l’edizione più vista dal ’95

\ Articoli più letti La scaletta e gli ospiti della terza serata didi Diana Principe Chi è Rosa Chemical, l'artista che Fratelli d'Italia non vuole adi Chiara Zennaro La ...Altre notizie su: Laura Marzadori Lazza

Sanremo 2023, la terza serata fa ancora il boom di ascolti: 57,6% di share. La puntata del Gf Vip su Canale 5 è la ... Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Grignani non bestemmia e Oxa-Madame non litigano: cosa è successo davvero TGCOM

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

Sanremo 2023, terza serata: i Maneskin all'Ariston. Paola Egonu: 'Siamo tutti uguali oltre le apparenze' - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Dalla dirompente esibizione dei Maneskin al monologo di Paola Egonu alla rimonta di Ultimo in classifica, a un passo da Mengoli. La terza serata è stata quella in cui si sono esibiti tutti e 28 gli ...Fedez e Beppe Vessicchio sono la coppia di cui non pensavamo aver bisogno: su Instagram brindano per Sanremo ma esagerano e i video diventano subito virali L’assenza del grande maestro Beppe ...