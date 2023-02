Sanremo 2023 | ‘giallo’ su presunta bestemmia Grignani ma lui smentisce

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Unsocial si consuma sull'esibizione di Gianlucanella terza serata di. Qualcuno scrive che l'artista avrebbeto alla fine della sua performance (ripetuta per problemi di audio). Ma Gianluca ribatte e, sottolineando – attraverso il suo entourage – di aver detto "porto via", prendendo i fiori che vengono regalati a ogni cantante. "Non so chi si é inventato questa cosa, ho detto "porto via" prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l'esibizione, anche sulla differenza che fa l'età. Questo è quello che vorrei che fosse colto", ha detto l'artista.