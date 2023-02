Sanremo 2023 | Fedez scherza su Gianni Morandi e Paola Egonu | “Come me e Chiara”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 febbraio 2023)continua a rendersi protagonista di simpatici siparietti, dopo il freestyle di mercoledì, al Festival di. Stavolta al centro c’è un siparietto che ha vistosalire su un palchetto per essere altoe Federico li ha paragonati a lui e sua moglie. Io quando faccio le foto con mia moglie pic.twitter.com/M1C3hXeMtd —(@) February 9,Dal 2018 il rapper è sposato con l’imprenditrice digitaleFerragni, che quest’anno svolge il ruolo di co-conduttrice in due delle cinque serate del Festival. Tra i due c’è differenza di altezza seppur non così eccessiva, visto che il cantante è alto 174 centimetri e l’influencer 177. ...