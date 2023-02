SANREMO 2023 | FANTASANREMO E LEGA DI BUBINOBLOG | PUNTI | CLASSIFICA TERZA GIORNATA

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mettendo da parte un attimo gli ascolti, un’analisi la merita anche il gioco del momento, ossia il Fanta. Con oltre 4 milioni di squadre iscritte, il Fantaè diventato un appuntamento, o meglio un gioco, fisso per tutti gli amanti dell’evento musicale. Quest’anno ancheha partecipato a questo gioco ed ora è arrivato il momento di svelare i punteggi e ladelladelle cinque giornate. posizione nome team/utente1 Bimbo di Orietta 818 2 Boorratissima 814 3 Ugole d’oro 793 4 Rai diree Supereroi 791 5 I Camperisti 784 6 Paura Potter? 766 7 Una squadra fortissimi 764 8 La cupola 763 9 Non Sarà Una Debacle 760 10 Il Binocolone 758 11...

Nella quarta serata del Festival di, dopo aver sentito due volte tutte e 28 le canzoni in gara, è il momento dei duetti con le cover. I cantanti, quindi, si esibiranno con ospiti e canteranno importanti successi della ...Per la quarta serata del Festival di, quella dedicata alle cover, la co - conduttrice sarà Chiara Francini . Sarà lei ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston venerdì 10 febbraio . Chi è l'attrice e ...

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

La scaletta di Sanremo 2023, cover e duetti della quarta serata: ospiti e cantanti in gara Sky Tg24

Sanremo 2023, la scaletta della serata cover: canzoni e artisti in gara, super ospiti e co-conduttrice Virgilio Notizie

Sanremo 2023, la conferenza stampa. Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Paola Egonu e i vestiti della sua serata a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

La cantante Levante, in gara al Festival di Sanremo 2023, ha raccolto la sfida lanciata dall'inviato di 'Striscia La Notizia' Enrico Lucci, che in conferenza stampa l'ha invitata a cantare 'Bella Ciao ...