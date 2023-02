Sanremo 2023 | Emma Marrone diventa mora e con Lazza conquista il Festival VIDEO

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sul palcoscenico deldiè salita unacompletamente rivoluzionata nel look, con i capelli castano scuro. la cantante, ormai una ex bionda, si è presentataal fianco diperre il Teatro Ariston. I due hanno intonato La fine di Nesli nella versione di Tiziano Ferro, con loro c’era anche Laura Marzadori. Ecco il. Vorrei che fosse in un attimo già domani #lafine #pic.twitter.com/ROjgkYVYUv — Radio Norba (@radionorba) February 10,Sono stati diversi i cambi di look all’interno di questa edizione della kermesse della musica italiana e dopo la sorpresa di Victoria dei ...

Chiara Francini: 8,5 - Il cuore rosso è il leit motiv dei suoi look qui a: prima in conferenza stampa e ora sul palco dell'Ariston. L'attrice indossa Moschino by Jeremy Scott e mai scelta fu ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Per la quarta serata di, ( LA DIRETTA ) Madame ha scelto un capolavoro della musica italiana: Via del Campo di Fabrizio De Andrè. Il brano, uscito nel 1967, racconta la storia di un amore mercenario. E (ri)dà ...

Sanremo 2023, la diretta della quarta serata del Festival: scaletta, cover, duetti e ospiti | Sky Sky Tg24

Sanremo 2023, la scaletta della quarta serata: oggi spazio ai duetti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la quarta serata: scaletta, orari, ospiti, cantanti e duetti: torna Francini Corriere della Sera

Sanremo 2023, Rocio Muñoz Morales sorprende Amadeus con un bacio Corriere dello Sport

Il bacio inatteso tra Amadeus e Rocio Muñoz Morales sul palco di Sanremo Repubblica TV

L'artista ha ritirato sul palco il Premio Città di Sanremo alla carriera dopo aver intonato "Champagne", accompagnandosi al pianoforte, e dopo aver accennato, a cappella, "Un grande amore e niente più ...Guadagna punti la cantante con il bonus Pelù del FantaSanremo: Elodie ruba la borsa a Serena Bortone nella quarta serata di Sanremo 2023.