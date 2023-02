Sanremo 2023 | ecco chi è il big al primo posto nel televoto e non è Marco Mengoni

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Al termine della terza serata del Festival di2013, andata in onda ieri sera, abbiamo scoperto la classifica provvisoria delle canzoni in gara. Il conduttore e direttore artistico Amadeus, affiancato dal co-conduttore Gianni Morandi e della terza co-conduttrice Paola Egonu, hanno letto i risultati della votazione. Per la prima volta nella 73esima edizione, è stato aperto il. Il voto del pubblico da casa ha influito in maniera determinante sulla precedente classifica, riservata alla Sala stampa. Oltre ai telespettatori, ieri sera ha votato anche la Demoscopica. Quest’ultima è formata da 300 (e non più mille) componenti. Essi rappresentano un campione quanto più realistico ed eterogeneo possibile della popolazione italiana: diverse fasce d’età, differenti provenienze e anche preferenze musicali non omogenee. La suddetta giuria quest’anno ...

Nonostante sia arrivato ultimo al Festival di Sanremo dello scorso anno, Tananai è stato sicuramente una delle maggiori sorprese. Quest'anno è tornato in gara con 'Tango', un brano decisamente diverso da 'Sesso occasionale' con cui il cantante ha ...

Adriano Celentano ha condiviso un post apprezzamento su Instagram per Amadeus e il suo Festival di Sanremo 2023: "Fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l'anno venturo per superarti".