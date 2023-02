Sanremo 2023 | duetti e cover | ecco tutte le canzoni e chi le canterà | una serata da brividi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una quartadalle mille emozioni. La settantatreesima edizione del Festival divivrà il suo penultimo atto in unaparticolare: ovvero tutti e ventotto i concorrenti in gara dovranno fare un duetto con altri artisti e cantare delle. Tante le coppie e leche scalderanno i cuori di milioni di appassionati e di telespettatori:l’ordine alfabetico degli artisti e delle artiste che si esibiranno al Teatro Ariston. LEE IDELLA QUARTADEL FESTIVAL DIAnna Oxa con il dj iLjard Shaba – Un’emozione da poco di Anna Oxa; Articolo 31 con Fedez – Medley degli Articolo 31 Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità ...

, boom per la terza serata: 57,6% di share, gli ascolti più alti dal 1995 Gf Vip, Orietta Berti e la 'gaffe' sumentre era in diretta su Canale 5: cosa ha commentato La quarta serata ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Parte il Televoto a: come funziona. I codici per votare i Big La classifica generale dopo la terza serata di: in testa ancora Mengoni "...

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

La scaletta di Sanremo 2023, cover e duetti della quarta serata: ospiti e cantanti in gara Sky Tg24

Sanremo 2023, la scaletta della serata cover: canzoni e artisti in gara, super ospiti e co-conduttrice Virgilio Notizie

Sanremo 2023, dal medley dei Maneskin al monologo di Egonu: la terza serata in 5 momenti Repubblica TV

Paola Egonu e i vestiti della sua serata a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Gianni Morandi: 9 – È lui ad aprire la terza serata del 73esimo Festival di Sanremo annunciando Amadeus. Smoking Giorgio Armani d’ordinanza con giacca in velluto: non c’è altro da aggiungere… Leggi ...Carlo Amleto sta chiudendo il palinsesto di No Name Radio di Rai Play Sound, in diretta tutti i giorni da Casa Sanremo con i suoi bizzarri Tg0, il tg che da serio contenitore di notizie, diventa ...