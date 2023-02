Sanremo 2023 | due Big hanno litigato dietro le quinte e si sono buttati dell’acqua addosso? La verità

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Come ogni anno il Festival diporta con sé anche tante polemiche e situazioni impreviste: se nella prima serata non si è parlato altro che di Blanco e della distruzione delle rose che si trovavano sul palco per la sua esibizione, ieri sera – nel corso della terza serata – tutta l’attenzione è stata per quello che sul web è stato rinominato bicchiere gate. Durante la serata, infatti, Amedeo Venza e Deianira Marzano sui sociallanciato un’indiscrezione secondo cuileci sarebbe stata una furiosa lite tra due big in gara, le cui inizialiA e M. In moltisubito pensato ad Anna Oxa e Madame e le due al culmine della lite si sarebbero lanciate bicchieri d’acqua: Abbiamo appena ricevuto un messaggio, pare che dal ...