Sanremo 2023 | diretta terza serata – Paola Egonu | «Amo l’Italia e la maglia azzurra»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Amadeus -Il Festival diarriva alladel giovedì, dove si esibiscono tutti i cantanti in gara. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston.: laminuto per minuto della20.45: L’Ariston si illumina e dalla scalinata arriva Gianni Morandi, che dà il benvenuto da solo allaperché “io volo basso”. Annuncia Amadeus, che entra mentre sta facendo unaInstagram. “L’abbiamo perso”, commenta il cantante. 20.50: Il ...