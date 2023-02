Sanremo 2023 | diretta quarta serata – Arrivano i duetti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Amadeus Il Festival disi avvia alle battute finali con ladel venerdì, che DavideMaggio.it segue inminuto per minuto per scoprire tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Intanto, ecco il programma della: laminuto per minuto della20.44: Parte ladel Festival di. Amadeus apre con una giacca sgargiante e tendente al dorato. Saluta e ricorda al pubblico che è ladelle Cover, che porterà sul palco oltre 56 artisti. Arriva anche Gianni Morandi, di corsa e vestito da maratoneta. Amadeus gli ha infatti detto che sarebbe ...

si continua a dare voce ai minori in carcere. Se durante la seconda serata, la co - conduttrice Francesca ...continua su: https://www.fanpage.it/spettacolo/live/- scaletta - quarta - serata - duetti - cover - diretta/ https://www.fanpage.it/ La scaletta completa dei duetti Ariete con ...

LIVE Sanremo 2023: Ariete apre le cover con Sangiovanni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la diretta della quarta serata: è tempo di cover, grande attesa per Carla Bruni Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, la serata duetti e cover: scaletta, orari, ospiti e cantanti Corriere della Sera

La scaletta di Sanremo 2023, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

In tutto questo tempo amici, colleghi artisti e fan non hanno mancato di far sentire al dj torinese tutto il loro sostegno, tra messaggi di affetto e incitamento. Sono stati organizzati persino dei ...Festival di Sanremo: non solo musica ma opportunità per realtà artigiane e imprenditoriali italiane di farsi conoscere fuori dal loro territorio. È ciò che è successo all’azienda celanese MBG ...