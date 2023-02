Sanremo 2023 | di chi è la maglia comparsa all' Ariston

- L'ingresso di Peppino di Capri sul palco nella quarta serata del Festival diha scaldato tutto l'Ariston. Pianoforte, voce e "Champagne", capolavoro della musica italiana, e un dettaglio che ai più attenti sui social non è sfuggito. "Ditemi che anche voi avete visto ...Questo pomeriggio anei pressi del Teatro Ariston e' stata rinvenuta una borsa con materiale esplodente. Nel dettaglio si tratterebbe di proiettili. E' quanto si apprende da fonti delle forze dell'ordine, le ...

Diretta Sanremo 2023, con Ultimo c'è Eros Ramazzotti LIVE Corriere dello Sport

Sanremo 2023, Ramazzotti sbaglia: “Sai che non me la ricordo”. Elodie-BigMama, bacio sulle labbra La Stampa

Sanremo 2023, la diretta della quarta serata del Festival: scaletta, cover, duetti e ospiti | Sky Sky Tg24

Sanremo 2023, la scaletta della quarta serata: oggi spazio ai duetti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la scaletta della quarta serata dedicata alle cover: gli orari Domani

Classe 1996, Ultimo è una delle tante conferme che ci sta regalando questo Festival di Sanremo 2023. Nella serata delle cover, poi, Niccolò Moriconi si esibisce accanto a Eros Ramazzotti, che da ...Elodie incanta ancora al Festival di Sanremo 2023 e manda letteralmente in tilt i social sfoggiando un nuovo abito sexy, che non è passato inosservato in rete. La cantante, che già nelle precedenti ...