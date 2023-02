Sanremo 2023 commentato da mia nonna | 90 anni e fan di Tananai

Lite con bicchieri che volano dietro le quinte diLa verità di Anna Oxa e Madame: 'Stava con i carabinieri'Orietta Berti fa il doppio gioco: opinionista al GFVip, ma durante la diretta commenta il Festival diGf Vip, salta l'ospitata di Guendalina Tavassi. La madre infuriata: 'Circo' Gf vip, Luca ...

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

La scaletta di Sanremo 2023, cover e duetti della quarta serata: ospiti e cantanti in gara Sky Tg24

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la conferenza stampa. Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, dal medley dei Maneskin al monologo di Egonu: la terza serata in 5 momenti Repubblica TV

Chi è LDA il cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 Alcuni lo ricorderanno per essere uno dei protagonisti di Amici, altri per essere il cantante di due grani tormentoni “Bandana” e “Quello che ...Stasera il rapper porterà sul palco 'La fine' di Nesli con la cantante pop e la violinista della Scala. «Emma è hip hop come attitudine anche se non fa rap, Laura è la mia parte angelica». La ...