Sanremo 2023 | chi è Shari | dall’esordio a Tu Si Que Vales al presunto flirt con Salmo che lei ha commentato senza troppi giri di parole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Vero o no? Il suocon(ne parlano i siti di gossip così come Rolling Stone, tiene banco. Lei,, una delle big in gara a, dice la suadi: “Sul brano insieme anon posso dire niente, sul resto posso aggiungere che me le faccio scivolare addosso certe notizie. Non devono importarmi, sennò mi farebbero impazzire. Cerco di essere indifferente, come quando mi insultano sui social… A volte mi criticano per come parlo, per la voce bassa un po’ maschile, però me ne dicono di tutti i colori. Ma io non rispondo, passo oltre”.è molto più di questo ed è pronta a dimostrarlo salendo sul palco del Festival di ...