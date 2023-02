Sanremo 2023 | chi è il direttore d’orchestra Francesco D’Alessio e che legame ha con LDA

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Festival di, Luca, in arte LDA, canta “Se poi domani”, un brano d’amore autobiografico. Firmato dal 19enne napoletano e Alessandro Caiazza, è composto dal cugino, al debutto al teatro Ariston, così come l’artista. Un palcoscenico che Gigi, il membro più famoso della famiglia, ha calcato ben cinque volte (2000, 20001, 2005, 2012, 2017) e conosce molto bene. La musica, in casa, è sempre stata una grande passione. Gigi è una celebrità, Luca sta trovando il suo spazio nel mercato discografico dopo l’esperienza di Amici 2021 (in cui è stato eliminato a un passo dalla finale) e adesso ancheha coronato il sogno di dirigere l’orchestra di. Chi è...