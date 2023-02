Sanremo 2023 | Carla Bruni rivela | ' Ho digiunato per 2 settimane per indossare il vestito di stasera'

Stasera i 28 big si esibiscono nelle cover. Chiara Francini co - ...- A poche ore dall'inizio della quarta serata del Festival diè stato trovato un borsello sospetto in via Fiume a, a circa 500 metri dal teatro Ariston. All'interno anche dei proiettili, una sostanza ancora da analizzare (forse polvere da sparo) ...

Sanremo 2023, trovato pacco bomba a 500 metri dall'Ariston: dentro proiettili e polvere da sparo Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, "Ultimo chiuso in camerino": la bomba da dietro le quinte Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023: ritrovato pacco bomba a 500 metri dall'Ariston AreaNapoli.it

Sanremo 2023: ospiti, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

A che ora c’è il cast di Mare Fuori a Sanremo stasera Ti stai chiedendo a che ora vedere stasera il cast di Mare Fuori in diretta dal palco di Sanremo 2023 In occasione dell’uscita del terzo atteso ...Un pacco sospetto con all’interno una sostanza che deve essere analizzata e che secondo voci non verificate potrebbe essere polvere da sparo, è stato trovato nel pomeriggio in una traversa di via ...