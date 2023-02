Sanremo 2023 | Beppe Vessicchio dirige il pubblico nel surreale duetto Grignani-Arisa VIDEO

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Clamorosotra: performance sopra le righe tra mancata intonazione, pochissima coordinazione tra i due, ma tanta adrenalina per una cover di Destinazione paradiso che dura all’infinito. Ma soprattutto, ildel teatro Ariston va in visibilio perché ad accompagnarli come direttore d’orchestra c’è il maestro, attesissimo dal, che viene “diretto” proprio dallo storico direttore d’orchestra. SportFace.

'Come cicca la Cuccarini', si diceva negli anni Ottanta. Al Festival dila battuta vale ancora, eccome: Lorella Cuccarini, a 57 anni, conquista tutto l'Ariston scendendo il teatro della città delle Palme in maniera clamorosa. Fisico perfetto, gambe chilometriche ...Icone pop degli anni Novanta e Duemila, le sorelle Iezzi sono tornate al festival di18 anni dopo l'ultima apparizione. Una réunion cercata dal pubblico e favorita dai social.

Questa sera Chiara Francini ha scelto dei look molto particolari firmati Moschino per la sua partecipiazione come co-conduttrice al Festival Sanremo 2023. Prima dell’abito da diva, in velluto blu con ...Domani, venerdì 10 febbraio, è la serata delle cover. Dopo aver ascoltato tutte le 28 canzoni in gara, ora è tempo dei duetti. “Preparare la cover è sempre un dramma per gli artisti in gara a Sanremo ...