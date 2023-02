Sanremo 2023 | arriva la fanta - lite tra Anna Oxa e Madame che smentisce - Magazine - Sanremo - quotidiano net

La terza serata del Festival diha ancora una volta conquistato tutti ma, in particolare, c'è stato un gesto di José Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus , che non è rimasto inosservato da parte del pubblico dell'...- Il Festival è immagine. E gli artisti ormai da decenni si affidano a dei professionisti del settore per cercare di essere ricordati anche per il loro look. Ieri sera lo stile di Leo Gassmann ...

Sanremo 2023: classifica terza serata. Mengoni primo, Ultimo è secondo | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, in classifica cambia (quasi) tutto: Mengoni ancora primo, secondo Ultimo e dietro Mr. Rain Open

Sanremo 2023: la classifica della terza serata - ilGiornale.it ilGiornale.it

I tre abiti Armani di Francesca Fagnani a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, classifica generale seconda serata. Brilla Fagnani, Fedez contro Bignami, Angelo Duro in mutande Virgilio Notizie

Ricchissima di musica, di brani e di ospiti canori questa quarta serata del Festival, quella tradizionalmente dedicata ai duetti. Tutti i 28 in gara si esibiranno nelle cover scelte per l’occasione, i ...Barbara D’Urso è stata la protagonista di un gran imprevisto: non capitano solo al Festival di Sanremo a quanto pare! La conduttrice di Pomeriggio 5 ha deciso di fare un’irruzione a sorpresa in un ...