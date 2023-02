Sanremo 2023 | anticipazioni quarta serata | cantanti | ospiti e esibizioni del 10 febbraio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Questa sera, venerdì 10, andrà in onda ladel Festival di. Si tratta del penultimo appuntamento di questa 73esima edizione dell’evento musicale più atteso dell’anno. Come di consueto, questaè dedicata ai duetti e alle cover. Tutti iin gara, infatti, si esibiranno in compagnia di altri artisti L'articolo proviene da KontroKultura.

Nella quarta serata del Festival di, dopo aver sentito due volte tutte e 28 le canzoni in gara, è il momento dei duetti con le cover. I cantanti, quindi, si esibiranno con ospiti e canteranno importanti successi della ...Per la quarta serata del Festival di, quella dedicata alle cover, la co - conduttrice sarà Chiara Francini . Sarà lei ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston venerdì 10 febbraio . Chi è l'attrice e ...

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

La scaletta di Sanremo 2023, cover e duetti della quarta serata: ospiti e cantanti in gara Sky Tg24

Sanremo 2023, la scaletta della serata cover: canzoni e artisti in gara, super ospiti e co-conduttrice Virgilio Notizie

Sanremo 2023, la conferenza stampa. Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Paola Egonu e i vestiti della sua serata a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La cantante Levante, in gara al Festival di Sanremo 2023, ha raccolto la sfida lanciata dall’inviato di ‘Striscia La Notizia’ Enrico Lucci, che in conferenza stampa l’ha invitata a cantare ‘Bella Ciao ...