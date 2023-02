Sanremo 2023 | Anna Tatangelo sostiene LDA | il figlio di Gigi D’Alessio in gara Ma la sua canzone preferita è un’altra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023)LDA a. Ildel suo ex compagno,, è inal Festival con “Se poi domani” e nonostante la storia della conduttrice consenior sia finita nel 202o, lei ha condiviso una story su Instagram con tanto di cuore. Affetto e orgoglio. Certo,ha una sua, che come ha specificato sempre sul social è quella di Madame “Il bene nel male”. Luca, 19 anni, ha partecipato ad Amici di Maria de Filippi. In occasione del Festival papàha scritto messaggi di sostegno per lui: “La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei ...