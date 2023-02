Sanremo 2023 | all’Ariston va in scena un gioco di sguardi coloratissimi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Glitter, colori intensi e eyeliner di strass: sul palco dell’Ariston brillano le emozioni degli artisti, trasmesse dai loro occhi. E dal trucco che avvolge e illumina le palpebre. Un tributo alla vivacità del colore, che conquista la terza serata di. Individuare un’unica tendenza colore è impossibile. La co-conduttrice della serata, Paola Egonu, ad esempio, opta per un trucco occhi nero e sfumato firmato Armani, illuminato da una linea di brillantini che abbraccia la rima cigliare superiore creando un eyeliner particolarmente lucente. É nero anche il make up di Elodie, che sfrutta l’intensità del colore in combinazione con un gloss nude. Più brillante la scelta dell’ombretto di California Cose – pseudonimo di Francesca Mesiano – che per il suo duetto d’amore sceglie un turchese brillante. Una tendenza imposta dalle prime artiste a esibirsi ...

La campionessa di pallavollo, che ha co - condotto la terza serata della kermesse, ha parlato della sua vita e degli attacchi ...le pagelle ai look: Shari Oops!... I Did It Again (6), Anna Oxa sul palco per caso, voto 3. A Gassmann, Mengoni e Elodie il premio hot Sangiovanni a, look elegante e sorriso ...

Sanremo 2023: classifica terza serata. Mengoni primo, Ultimo è secondo | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le pagelle della terza serata - Sanremo Notizie Agenzia ANSA

Sanremo 2023, in classifica cambia (quasi) tutto: Mengoni ancora primo, secondo Ultimo e dietro Mr. Rain Open

Paola Egonu e i vestiti della sua serata a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, dal medley dei Maneskin al monologo di Egonu: la terza serata in 5 momenti Repubblica TV

E dal trucco che avvolge e illumina le palpebre. Un tributo alla vivacità del colore, che conquista la terza serata di Sanremo 2023. Individuare un’unica tendenza colore è impossibile. La ...Tags: Festival di Sanremo 2023 Grande Fratello Vip 7 Orietta Berti Orietta Berti ieri sera voleva essere ovunque tranne che al Grande Fratello Vip. A testimoniarlo un commento della cantante sotto un ...