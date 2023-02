San Valentino | alla scoperta di curiosità e leggende

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il contorovescia è iniziato: manca pochissimo a San, la festa più romantica dell’anno, e molte coppie sono pronte a partire per trascorrere il 14 febbraio in viaggio o per una gita fuori porta a pochi chilometri da casa. Per l’occasione, Campeggi.com, suggerisce 6 destinazioni romantiche che, da nord a sud, si contraddistinguono non solo per la bellezza dei panorami, ma anche per lee i percorsi beneauguranti che le hanno rese famose tra gli innamorati. Dal mito del “Nodo d’Amore” di Valeggio sul Mincio, che ha ispirato i gustosi tortellini, al luogo sul quale sorge Erice, legato al culto di Venere, ecco 6 romantiche mete per festeggiare San. Valeggio sul Mincio (Verona, Veneto) – La leggenda del “Nodo d’Amore” Valeggio sul Mincio, non lontano da Verona, è un luogo noto per la sua ...