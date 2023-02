Sampdoria | quattro giocatori a parte prima dell’Inter Primo allenamento per Rodriguez

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ladi Dejan Stankovic anche questa mattina è scesa regolarmente in campo per preparare la sfida di lunedì sera contro l’Inter.per il nuovo acquisto Jeséufficializzato questa mattina. In, invece, lavorano a– “mattutino a Bogliasco per lain vista del Monday Night del “Ferraris” con l’Inter. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da lavoro di forza, partitelle in spazi ridotti e partita finale sul campo 1 del “Mugnaini”, dove si è unito per lavolta ai compagni anche Jesé Rodríguez. Differenziati per Manuel De Luca, Koray Günter, Fabio Quagliarella e Simone Trimboli; percorsi di recupero invece ...