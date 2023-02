Sampdoria-Inter | prosegue il lavoro di Inzaghi | non scalpita solo Lukaku!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023)è la sfida in programma lunedì alle ore 20.45 al Ferraris e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A (vedi ultime). Intanto la squadra diilad Appiano Gentile dove è assenteCorreaE SCELTE –è il posticipo che lunedì chiuderà la ventiduesima giornata di Serie A che aprirà battenti stasera con Milan-Torino. I nerazzurri, galvanizzati dalla vittoria nel derby, hanno recuperato Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku con tutte le riflessioni del caso sull’undici che scenderà in campo dal 1? al Ferraris. Sia il croato che il belga infatti hanno una grande chance di esserci. Intanto ad Appiano Gentile si continua a lavorare:ha il gruppo quasi al ...