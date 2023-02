Sampdoria-Inter | alcuni cambi in casa nerazzurra? I possibili ritorni dal 1?

Leggi su inter-news

Simone Inzaghi potrebbe effettuare qualche rotazione nella formazione dell'in campo dal primo minuto indella. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato sul sito di Sky Sport, forse qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda lerotazioni da parte di Simone Inzaghi per la partita. Per quel che concerne il centrocampo della squadra, Marcelo Brozovic potrebbe ritrovare la maglia da titolare prendendo il posto di Henrikh Mkhitaryan e attenzione anche alle fasce. Nel reparto offensivo Edin Dzeko e Romelu Lukaku si giocano una maglia. Il belga potrebbe far tirare un po' il fiato riconquistando la maglia da titolare.