Salvini punta su Scaroni per la presidenza di Enel

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ritorno alla guida diper Paolo? È questa l’ipotesi riportata da Milano Finanza che riguarda l’attuale presidente del Milan, nonché deputy chairman di Rothschild & Co. Secondo il quotidiano, la proposta arriverebbe dalla Lega e dallo specifico da Matteo. La scelta del prossimo amministratore delegato dell’sarà in grande probabilità appannaggio di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Ministro, i candidati governatore del centrodestra sono dati per favoriti sia nel Lazio che ... Sarebbe soddisfatto di confermare questi numeri opiù in alto 'Non mi pongo limiti, l'...In viaggio sul Carroccio anche Stefano Bolognini, non candidato, ma a cuiha promesso un posto, così come un premio per la fuga da Berlusconi spetta ad Alan Rizzi chealla Casa. Un ...

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

Salvini contro il Festival di Sanremo, Amadeus: “Si guardi un film!” Il Riformista

Meloni isolata in Europa ora punta all’alleanza sovranista sui migranti Linkiesta.it

Il motto di FdI in Lombardia è: «Vincere ma non stravincere». Non vogliono ridimensionare Salvini - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Olimpiadi, Salvini tifa per il pattinaggio a Torino: “Male non fa, costruire nuovi impianti costerebbe troppo” La Stampa

Avanza l’iter della direttiva Ue per aumentare la prestazione energetica nell’edilizia, che punta alla neutralità climatica nell ... Per il leader della Lega Matteo Salvini è «una patrimoniale ...Dopo dieci annidi amministrazione targata Pd, nel Lazio «è ora di cambiare aria». A pochi giorni dal voto, il vicepremier e ...