Salto con gli sci | Eva Pinkelnig si impone a Hinzenbach e ipoteca la Coppa del Mondo | 22a Lara Malsiner

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ancora una vittoria per Evaindeldicon gli sci femminile. L’austriaca, leader nella classifica della Sfera di Cristallo, siin quel difacendosi profeta in patria e, nella sostanza, quasiil trionfo generale anche se la tedesca Katharina Althaus non demorde, visto il quarto posto. Tornando alla vincitrice, 254.4 il suo punteggio totale, con un passo sempre da leader su questo HS90: 91.5 metri e 127.7 punti nella prima serie, 89.5 e 126.7 nella seconda., sostanzialmente, batte le slovene. Se il nome di Ema Klinec è però abituale in termini di podio (ed è costante: 88.5 e 87 metri nelle due serie con 125.1 e 125.4 punti, totale 250.5), è Nika Prevc a rappresentare il vento di novità. ...