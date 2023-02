Russia | discorso di Putin il 21 all’Assemblea federale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirterrà unil prossimo 21 febbraio, a pochi giorni dall’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L’Assembleainè composta dalla Duma di Stato, che è la camera bassa, e dal Consiglio della Federazione, la camera alta. Dalla cosiddetta ”operazione militare speciale” in Ucraina alla ”situazione economica e sociale” in”: sono questi alcuni dei temi cheaffronterà nel suo, ha anticipato Peskov, spiegando che ildel presidente si concentrerà ”sulla situazione attuale”. E che ”certo”parlerà del conflitto in ...

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin terrà un discorso all'Assemblea federale il prossimo 21 febbraio, a pochi giorni dall'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato ...