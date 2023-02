Rugby Sei Nazioni U20 | l’Inghilterra batte l’Italia per 32-25

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sconfitta percontronel match valevole per ilSeiU20. Davanti al pubblico del Kingsholm Stadium di Glouchester, i britannici si impongono con un 32-25. Evitata quindi la terza sconfitta consecutiva. Macommette parecchi errori sui passaggi chiavi, che hanno alla fine fatto la differenza. Da segnalare poi l’infortunio poco prima del kick-off di Gesi, che lo costringe a lasciare il campo a Tani nel XV di partenza. Il prossimo match per i ragazzi di Brunello sarà contro i parietà dell’Irlanda, tra 15 giorni. SportFace.

Sfuma a Gloucester il primo appuntamento con la vittoria per l' Italia Under 20 . Nel secondo turno delNazioni 2023 è l'Inghilterra ad avere la meglio per 32 a 25 . Nonostante il punteggio i ragazzi di Brunello hanno giocato una partita di carattere, in cui a pesare sono stati i tanti errori che ......00 SPAL - Bari 3 - 4 16:15 Como - Frosinone 0 - 2 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Scaligera Verona - Universo Treviso 81 - 97 BASKET - SERIE A2 20:30 Urania - Treviglio 72 - 84NAZIONI ...

LIVE Inghilterra-Italia U20 20-15, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: Gallorini trova la meta! OA Sport

Rugby - Sei Nazioni under 20: Italia, quanti errori! L'Inghilterra vince 32-25, due punti per gli azzurrini OnRugby

Inghilterra-Italia al Sei Nazioni: formazioni, dove vedere il match e statistiche Sky Sport

Rugby, Sei Nazioni: Italia a Twickenham contro l'Inghilterra. Tocca a Polledri e Riccioni la Repubblica

Sei Nazioni 2023: la formazione dell'Italia che sfida l'Inghilterra a Twickenham OnRugby

Sfuma a Gloucester il primo appuntamento con la vittoria per l’Italia Under 20. Nel secondo turno del Sei Nazioni 2023 è l’Inghilterra ad avere la meglio per 32 a 25. Nonostante il punteggio i ragazzi ...(ilmessaggero.it) Dopo l’impresa sfiorata all’esordio contro la Francia, l’Italrugby è pronta ad affrontare la prima trasferta del Sei Nazioni 2023. Domenica alle 16:00 nel tempio di Twickenham gli ...