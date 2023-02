Rubò 5 euro di cibo al supermercato | in carcere 17 anni dopo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nel 2006 fece un taccheggio per 5e 20 centesimi in undi Firenze,per avere un po' di. Ora, 17, un uomo di 55, senza fissa dimora, finisce ina ...

Nel 2006 fece un taccheggio per 5e 20 centesimi in un supermercato di Firenze,per avere un po' di cibo. Ora, 17 anni dopo, un uomo di 55 anni, senza fissa dimora, finisce in carcere a Bologna per espiare una condanna ...Pertanto i parlamentari regionali siciliani percepiranno 890lordi mensili in più, ossia circa 10.700in più l'anno . Vane le pressioni esercitate dai vertici nazionali di Fdi sulla ...