Rubavano soldi ai turisti | a Napoli ecco i doganieri predoni

(Di venerdì 10 febbraio 2023) C?è chi non ha avuto esitazione a rubare tremila dollari dal contenitore del passaporto di una turista statunitense giunta a. Un trattamento poco ospitale riservato anche a un...

C'è chi non ha avuto esitazione a rubare tremila dollari dal contenitore del passaporto di una turista statunitense giunta a Napoli. Un trattamento poco ospitale riservato anche a un cittadino cinese, ...La società con sede a Roma incarica alcuni responsabili che svuotano gli apparecchi e depositano icontenuti in alcuni edifici appositi. Fino a qui nulla di strano se non che qualche mese fa , ...

I carabinieri della stazione di Pescia, al temine di un’articolata indagine, hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia un uomo italiano di 46 anni, re ...Rubavano dalle valigie dei viaggiatori all’aeroporto di Capodichino ... Nel porta documenti ci sono 3000 dollari, assieme alla foto della mamma defunta della cittadina statunitense. Soldi e foto ...