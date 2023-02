Ronaldo poker all’Al Wehda e supera i 500 gol in campionato

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Cristianoha raggiunto un’altra pietra miliare della sua carriera segnando il 500esimo gol innella vittoria per 4-0 dell’Al Nassr contro l’Al. Il capitano del Portogallo, che si è unito alla squadra di Rudi Garcia a parametro zero dopo la sua polemica partenza dal Manchester United, ha segnato tutti e quattro i gol nella vittoria grazie alla quale il suo nuovo club è salito in testa alla Saudi Pro League per differenza reti. Fresco di aver aperto il suo conto per l’Al Nassr nel pareggio per 2-2 contro l’Al Fateh nell’ultima gara, CR7 è andato a segno con l’Alal 21? quando ha trafitto Abdulquddus Atiah con un rasoterra. La seconda rete arriva cinque minuti prima dell’intervallo. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus ha completato la sua tripletta dal dischetto al 53?, ...