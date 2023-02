(Di venerdì 10 febbraio 2023)di Lombardia. Una bara chiara cosparsa die tanti, due nastri giallo-azzurri come i colori della sua ucraina, il forte dolore di papà Oleksander: si sono svolti nella mattinata di venerdì 10 febbraio nella chiesa parrocchiale didi Lombardia, i funerali diMalaiko, la 23enne uccisa dall’ex fidanzato a Castiglione delle Stiviere. Papà Oleksander e i nonni Giovanni e Larissa avevano chiesto al Comune dila possibilità di tumulare la salma della giovane nel paese in cui aveva vissuto prima di trasferirsi in provincia di Mantova Qui, in provincia di Mantova, la giovaneha trovato la morte, uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio scorso: dall’autopsia eseguita il 5 febbraio all’ospedale Carlo ...

... il dipartimento delle informazioni per la sicurezza di indagare sui possibili legamila ... che quel giorno di dicembre del 2020 si è fermata all 'autogrill di Fianoperché il padre non ...E ora la coppia oscillala presunta crisi e persino una dolce attesa. Qual è la verità ... infatti, hanno seguito Totti e la Bocchi in un ristorante. Lei è arrivata in auto, lui in scooter.

Romano, tra cuori e una distesa di rose bianche il commosso ultimo saluto a Yana BergamoNews.it

ROMANO D’EZZELINO | ANGELO ZEN, SI SCAVA TRA LE MACERIE DELL’HOTEL NELLA SPERANZA CHE SIA VIVO ANTENNA TRE

Paolo Romano: ho rosicato per il bacio di Viola più di Nicotera! Napoliclick

L’amore ai tempi della Repubblica: itinerari romani per un fine settimana tra Garibaldi e San Valentino Agenzia Nova

Zlatan soldato romano tra i due galli e «Gli spiriti dell'isola»: cosa ... L'Eco di Bergamo

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Richarlison, Dimitri Payet e Marcin Oleksy sono i tre candidati al "Fifa Puskas Award", ovvero il riconoscimento che premierà il gol più bello del 2022. Il brasiliano è ...Al posto di Ciro poteva trovarcisi chiunque". Dopo gli scontri sull'A1 tra tifosi della Roma e del Napoli, dopo la decisione di vietare le trasferte, parla all'Adnkronos dal carcere di Rebibbia ...