Roma | violenze sessuali sul campo di basket Parla uno dei familiari | ‘Inconcepibile lavori con i ragazzini’

(Di venerdì 10 febbraio 2023). Forte del suo ruolo di allenatore e aiuto allenatore diche svolgeva in una nota società sportiva didella Capitale, costringeva – anche con la violenza – un atleta del club sportivo a compiere e subire atti. Un vero e proprio incubo per la vittima che adesso però conosce la parola fine. Infatti, la scorsa notte, gli investigatori della Polizia di Stato della IV Sezione della Squadra Mobile di, hanno fermato l’uomo ed eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ora, l’allenatore è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata e continuata con recidiva specifica su un ragazzo minorenne. Le indagini, tuttavia, hanno evidenziato come nel mirino dell’uomo ci fossero anche altre vittime, tutte minori e soprattutto stranieri. Gli investigatori hanno ...

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Traino, l'allenatore di basket perugino arrestato per violenza sessuale aggravata su minore: uno degli atleti che allenava in una squadra di Roma ...