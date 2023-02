Il Fair Play Finanziario rischia di allontanareda. La riunione di ieri a Nyon conferma l'impegno della società giallorossa a mettersi in regola, accettando un piano di rientro (settlement agreement) che comporterà ancora grandi ...Per lacertamente. Forse per, probabilmente per Dybala.

Roma, Mourinho resta in silenzio e aspetta i Friedkin Corriere dello Sport

Mou tace. Matic pronto a seguirlo altrove Giallorossi.net

Matic verso il rinnovo fino al 2024. Ma l’incognita è il futuro di Mourinho ForzaRoma.info

Roma, Branthwaite resta tra gli obiettivi: Mourinho ha spedito gli osservatori in Olanda TUTTO mercato WEB

Ha riscoperto la gioia del futbol de potrero, inteso in Argentina come calcio di strada, ma intriso in realtà di qualità, imprevedibilità, tenacia, dell'arte della ...