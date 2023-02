(Di venerdì 10 febbraio 2023) Secondo quanto riferito da Sky Sport, Ricknon è partito insieme al resto dei compagni per la trasferta di Lecce. Oltre a non...

Il centrocampista della, fermo dal 21 agosto 2022 per la rottura della tibia, è pienamente ... Ricksta gestendo un piccolo problema muscolare, ma nelle prossime gare dovrebbe tornare tra ...Non ci sarà. Il mister ha aperto ad un suo reinserimento in rosa, ma il terzino è alle prese con un problema muscolare . Ieri si è allenato a parte e rimarrà a. Nessun turnover in ...

Roma, Karsdorp verso il reintegro ma non convocato: il motivo Corriere dello Sport

Roma, Karsdorp resta ancora fuori dai convocati: ecco perché Calciomercato.com

Roma, pronto un "doppio acquisto interno". Pronti Wijnaldum e Karsdorp Fantacalcio ®

Roma, da Karsdorp a Wijnaldum: la rosa di Mou torna più lunga TUTTO mercato WEB

Il centrocampista olandese torna a disposizione del tecnico romanista dopo uno stop forzato di oltre 5 mesi. Karsdorp prossimo al reintegro in rosa.Credo che Mou sia molto bravo nella gestione quotidiana, poi la partita porta a difendere i suoi giocatori e altre volte, come con Karsdorp, a metterli in prima pagina" Quanto è importante per la Roma ...