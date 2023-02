Roma | Karsdorp non parte per Lecce | ecco il motivo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ricknon faràdella squadra dellaper la trasferta diperchè l’olandese è stato escluso Sky Sport svela i motivi della mancata convocazione di Rickper la trasferta dellain casa del. L’olandese non è in perfette condizioni fisiche, ma soprattutto non ha ancora fatto un passo indietro dopo gli episodi che avevano portato alla rottura con Mourinho, non guadagnandosi così il reintegro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non ci sarà. Il mister ha aperto ad un suo reinserimento in rosa, ma il terzino è alle prese con un problema muscolare . Ieri si è allenato a parte e rimarrà a. Nessun turnover in ...Vigilia di campionato per i giallorossi. Laè arrivata in serata a Lecce dove domani affronterà la squadra di Baroni. Torna Wijnaldum , resta ancora fuori dai convocati Rick. Domani contro il Lecce Mourinho potrebbe dare spazio a ...

Roma, Karsdorp verso il reintegro ma non convocato: il motivo Corriere dello Sport

ROMA, KARSDORP ANCORA FUORI DAI CONVOCATI - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, Karsdorp resta ancora fuori dai convocati: ecco perché Calciomercato.com

Roma, da Karsdorp a Wijnaldum: la rosa di Mou torna più lunga TUTTO mercato WEB

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rick Karsdorp non è partito insieme al resto dei compagni per la trasferta di Lecce. Oltre a non essere in perfette condizioni fisiche, ...Rick Karsdorp è stato ancora una volta escluso dall'elenco dei giocatori convocati da Mourinho. Il difensore paga la lite col tecnico portoghese e non è partito per la trasferta della Roma a Lecce. Lo ...