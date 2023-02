Roma-Inter Women | le convocate di coach Guarino | tante assenze pesanti

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023), match in programma domani alle ore 14.30. Le nerazzurre disono chiamate ad una prova molto complicata. Amancano quattro pedine molto importanti: Durante, Robustellini, Csiszar e Bonetti, lediPortieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 38 Tornaghi. Difensori: 3 Van Der Gragt, 13 Merlo, 17 Fordos, 21 Zappettini, 25 Thøgersen. Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 34 Mihashi, 37 Colonna, 41 Fadda. Attaccanti: 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya, 35 Calegari.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...