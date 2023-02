Roma e il silenzio stampa di Mourinho

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Josénon parlerà alla vigilia della sfida contro il Lecce, il motivo non è specificato ma vuole restare concentrato sul gruppo e la classifica Josénon parlerà alla vigilia della sfida dellacontro il Lecce, il motivo non è specificato ma vuole restare concentrato sul gruppo e la classifica. Due giorni fa la conferenzadi Pinto dopo la cessione di Zaniolo e forse anche per questo la decisione della società e dell’allenatore è quella di non parlare prima della trasferta di Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.