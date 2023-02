(Di venerdì 10 febbraio 2023). Sembra non esserci pace per iche, ancora una volta, si trovano a dover fare i conti con disservizi e ritardi. Cittadini che usano i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro ma che un giorno sì e l’altro pure, rischiano di fare tardi a causa di guasti e/o disservizi sulle linee. Questa mattina ad essereè stata lametro di San, con la conseguenza che i viaggiatori hanno affollato le stazioni limitrofe di Manzoni e Re di. Metro B Libia, laresta ancora: manutenzione, ritardi e forti disagi per i passeggeriSan, il messaggio di Atac e ladegli utenti Laè stata ...

Per chi è quasi sempre a scatola. Perché, il perché votare è decisamente e francamente e ... Dall'altra parte ci si affanna e mobilita per misurare quanto FdI è dominante ae, somma alla ...L'avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray inizia con dei gesti molto belli .tra le polemiche l'esperienza alla, l'attaccante è arrivato in Turchia, una terra in lutto per gli oltre ventimila morti provocati da un forte terremoto. E Zaniolo ha voluto rendere ...

Caos metro A, stazione di San Giovanni chiusa a Roma. Ancora disagi per i viaggaitori ilmessaggero.it

Metro A, la stazione San Giovanni chiusa per oltre un'ora per una perdita RomaToday

Roma, intervento tecnico alla Metro A: traffico bloccato e stazioni chiuse Canale Dieci

Roma, chiusa la stazione San Giovanni: la rabbia dei pendolari sui social Il Corriere della Città

Guasto alla rete idrica a Roma nord: chiusa una strada. Traffico in tilt a Trionfale Canale Dieci

Diversa la scelta del M5s che preferisce chiudere la campagna elettorale per Donatella Bianchi ... Lo spoglio delle schede elettorali sarà seguito nella sede del movimento di via Campo Marzio a Roma.(ANSA) - ROMA, 10 FEB - A dicembre 2022 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell'1,6% rispetto a novembre. Lo rileva l'Istat sottolineando che corretto per gli ...