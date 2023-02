Roma | cavi dell’auto mangiati dai ratti | “Ora il Comune mi risarcisca”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La convivenza con gli animali adiventa sempre più difficile. Non solo cinghiali o nutrie, ma anche. La presenza di questi ultimi è, però, un problema ‘vecchio’ per ini. Una coesistenza difficile soprattutto quando provocano danni ingenti, come è successo a una residente dell’Esquilino che ha trovato la sua auto, regolarmente lasciata in sosta, “con ielettrici completamentedai roditori”. Non solo una brutta sorpresa, ma un danno economico per la donna che ha voluto denunciare l’accaduto sui social, per segnalare, ma anche per condividere con gli altri residenti di zona, un problema che sta diventando sempre più serio. Il racconto della protagonista della disavventura “Mi sono trasferita nella zona da circa 6 mesi e leggo spesso qui di problematiche legate alla presenza ...