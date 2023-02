Rohan Dennis ha annunciato il suo ritiro a fine stagione

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un altro grande nome di questa generazione di ciclisti fenomenali ha deciso di appendere la bici al chiodo a: si tratta del due volte campione del mondo a cronometro. L’australiano classe ’90 – che poche settimane fa ha vinto una tappa in casa al Tour Down L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Mark Cavendish è un nuovo corridore dell’Astana – UFFICIALE Mattia Petrucci della Green Project Bardiani CSF Faizanè si ritira da neoprofessionista

La terza frazione della corsa australiana, gara d'apertura per la stagione del ciclismo professionistico, ha messo in grande difficoltà il leader. Il corridore della Jumbo Visma ha ...Cambio al vertice della classifica generale conche cede la maglia di leader al 27enne australiano Jay Vine che ha 15' di vantaggio su Bilbao e 16' su Simon Yates. Tiberi, migliore degli ...

Rohan Dennis annuncia il ritiro a fine stagione: «Ciclismo mi hai ... Bicisport

Tour Down Under 2023: colpo da finisseur per Rohan Dennis, Alberto Bettiol perde la maglia OA Sport

Spagna, muore travolta da un camion la giovane promessa Estela Domínguez SpazioCiclismo

Strade Bianche 2023, il percorso (Altimetria e Planimetria) SpazioCiclismo

A Ruota libera - Bentornato ciclismo: subito un acuto azzurro in ... Sportitalia

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Questa sarà l'ultima stagione tra i professionisti per Rohan Dennis. Lo ha annunciato il corridore australiano della Jumbo Visma su Instagram. Il trentaduenne corridorie, che ha iniziato la stagione v ...